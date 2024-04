L'app Google Contatti si aggiorna per rendere più facile aggiungere un nuovo amico

Continuano il lavori della GrandeG attorno all'app Contatti. Dopo aver rimosso il cassetto di navigazione superiore e aver cambiato la scheda per la gestione dei contatti, Google ora ha appena introdotto una nuova interfaccia per la creazione di un nuovo contatto (sapete come aggiungere contatti in Gmail?).

Non un elenco lunghissimo, ma pulsanti da attivare a scelta

Come scoperto da Android Authority grazie ad AssembleDebug, la novità dell'app Contatti consente di creare o modificare un contatto in maniera più semplice. Adesso quando si tocca il pulsante "+" in basso a destra per creare un contatto si accede a un lungo elenco di schede da compilare. In alto si trovano i campi principali, nome, cognome, telefono, email, poi toccando Altri campi si può accedere ad altre opzioni. Nondimeno, resta un lungo elenco da cui scegliere le opzioni che ci interessa, il che non è sempre comodo.

Con il nuovo aggiornamento, l'interfaccia è diventata più funzionale. In alto trovate un pulsante che consente di accedere velocemente il contatto ai preferiti (la stella). Sotto, troverete i campi per aggiungere nome, cognome, azienda e numero di telefono di un contatto. Oltre ci sono ora dei comodi pulsanti per aggiungere l'email, una data significativa come il suo compleanno, un indirizzo e un'etichetta. C'è anche una maggiore attenzione al campo Note, che ora appare più importante e incoraggia gli utenti ad aggiungere ulteriori informazioni sul contatto. Inoltre, il pulsante Aggiungi campo personalizzato ora apre una finestra di dialogo per selezionare dettagli specifici (immagine sotto a destra), il che è più comodo della precedente opzione che aggiungeva altri campi da compilare.

Come ottenere la nuova interfaccia di Google Contatti