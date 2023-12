L'aggiornamento di dicembre per i Pixel migliora (e non poco) le prestazioni gaming

Gli smartphone Google hanno diversi punti di forza, tra cui il comparto fotografico, e alcuni un pò più deboli, come ad esempio le prestazioni in ambito gaming. Tuttavia, le cose in tal senso potrebbero presto cambiare grazie ad un update che dovrebbe essere rilasciato proprio in questo mese di dicembre. Prima di entrare nei dettagli della notizia, è giusto chiarire che l'ultimo processore Tensor, rispetto ai predecessori, ha già consentito di alzare l'asticella, anche se le performance garantite dai processori Snapdragon di Qualcomm sono ancora più avanti.

In ogni caso, l'ultimo aggiornamento sembra aver compiuto un "piccolo miracolo" sulla GPU, così come dimostrato da TechDroider su X. In particolare, giocando a Fortnite con le impostazioni grafiche al massimo, si può notare come la versione stabile di Android si comporta drasticamente peggio dell'ultima beta, ovvero la QPR2 Beta 1.1. Tra l'altro, il passo in avanti è stato notato nei benchmark.