Realme GT 6 e GT 6T si aggiornano. Le funzioni AI che trasformano i telefoni in "AI Flagship killer"

Quest'anno Realme fa sul serio i suoi GT 6, di cui abbiamo recensito il top un paio di mesi fa: i telefoni, tornati in Europa dopo due anni, non solo si caratterizzano per prestazioni super a un prezzo abbordabile, ma ora con l'ultimo aggiornamento si propongono come veri e propri "AI flagship killer". Cosa significa? Che oltre alla funzione AI Smart Loop attualmente disponibile e alla modalità Night Vision, i dispositivi stanno ricevendo nuove funzionalità di intelligenza artificiale come una sorta di "Gomma magica", uno strumento per rendere le foto più nitide e un altro che consente di riassumere le registrazioni delle riunioni.

Le nuovi funzioni IA per la serie Realme GT 6

Lanciati in Italia a inizio giugno, i nuovi Realme GT 6 e Realme GT 6T stanno ricevendo un aggiornamento ricco di funzioni di intelligenza artificiale (con alcune differenze tra i due modelli). Eccole. AI Ultra Clarity

AI Ultra Clarity utilizza modelli AI avanzati per migliorare risoluzione e nitidezza delle immagini sfocate. Questa funzione è particolarmente sorprendente se applicata alle foto scattate con l'ultra-teleobiettivo in occasioni come i concerti, offrendo un nuovo livello di dettaglio nelle immagini. AI Eraser 2.0

AI Eraser 2.0 è una funzione simile a Gomma Magica di Google Foto e che consente agli utenti di eliminare un elemento indesiderato da una foto con una semplice selezione manuale o con il pulsante di riconoscimento automatico. Lo strumento permette di riempire lo sfondo in modo intelligente per ripristinare l'immagine in modo perfetto. AI Smart Summary

AI Smart Summary serve da assistente personale per la gestione delle registrazioni di riunioni. Dopo aver registrato una riunione con il registratore, basta toccare il pulsante Riassumi nella schermata dell'audio e questo taglierà i contenuti superflui, fornendo riassunti concisi. La funzione consente di risparmiare tempo e di cogliere rapidamente i punti chiave delle registrazioni. AI Smart Summary supporta diverse lingue, tra cui il cinese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e l'hindi. Gli altri strumenti AI già disponibili: AI Smart Loop e AI Night Vision Queste funzioni si aggiungono agli strumenti AI già disponibili sui Realme GT 6: AI Night Vision e AI Smart Loop. La prima è una modalità che consente di catturare video chiari anche in ambienti con scarsa illuminazione, come locali e bar. Grazie al suo algoritmo avanzato per i video notturni, Realme GT 6 promette di offrire una qualità video in grado di competere con i dispositivi dotati di un sensore da 1 pollice. AI Smart Loop è invece un'AI "predittiva", che anticipa le azioni dell'utente per semplificare le interazioni. Dopo aver selezionato e trascinato sullo schermo un contenuto, AI Smart Loop facilita la condivisione rapida con app di terze parti, mostrando le app che pensa vogliate usare.

Quando arriveranno le nuove funzioni e quali telefoni le riceveranno

Realme ha annunciato che l'aggiornamento con le nuove funzioni AI è previsto per tutti gli utenti europei entro il mese di settembre. Realme GT 6 è il top della serie e già offre AI Smart Loop e AI Night Vision. Il dispositivo riceverà tutte le nuove funzioni AI: AI Ultra Clarity, AI Eraser 2.0 e AI Smart Summary. Realme GT 6T invece attualmente offre AI Smart Loop, e sta ricevendo AI Eraser 2.0 e AI Smart Summary.

Realme GT 6 Display 6,7" 1264 x 2780 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.7

Frontale 32 MPX ƒ/2.5

CPU octa 3 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 256 GB

Batteria 5500 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Realme GT 6T Display 6,7" 1264 x 2780 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.9

Frontale 32 MPX ƒ/2.5

CPU octa 2.8 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 256 GB

Batteria 5500 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi