Google Chrome si aggiorna: nuovi avvisi di sicurezza e scansioni cloud per file sospetti

Google Chrome sta ricevendo varie novità dedicate alla sicurezza , come i nuovi avvisi di file sospetti relativi al download di un file potenzialmente sospetto/pericoloso. L'obiettivo di Google è di garantire agli utenti più spiegazioni a riguardo. Scopriamo insieme l'ultimo update di Google per il suo browser.

Tutte le novità sulla sicurezza di Google Chrome

Per gli utenti che sfruttano la funzione di protezione avanzata anti-phishing Google ha previsto la scansione automatica, spiegando che i file inviati hanno una più alta probabilità di essere contrassegnati come malware.

Inoltre, per difendersi maggiormente contro gli attacchi mirati al furto di cookie ad esempio sui canali YouTube, Chrome ha visto l'implementazione di un prompt per scansione i file di archivio come i file .zip che prevedono una password. Agli utenti, quindi, verrà chiesto di inserire la password così da permettere che il suo sistema AI li esegui nel cloud (per gli utenti che sfruttano la protezione avanzata). Per tutti gli altri, invece, i file verranno scansionati localmente utilizzando le definizioni di malware disponibili.