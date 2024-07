Google Home si aggiorna e arriva il supporto ai campanelli Nest Hello: tutti i dettagli

Lentamente ma inesorabilmente, Google Home sta aggiungendo il promesso supporto alle vecchie videocamere Nest. Ieri la GrandeG ha annunciato un aggiornamento della sua app per gestire la smart home che porta finalmente il supporto per le Nest Doorbell con cavo di prima generazione, chiamate anche Nest Hello. Non solo, ma per gli utenti in Canada e Stati Uniti con abbonamento Nest Aware arriva anche il rilevamento automatico della porta del garage per tutti gli utenti con Nest Cam.

Quando arriva il supporto di Nest Hello su Google Home e come aggiungere il campanello

Dopo l'arrivo del supporto per le videocamere di prima generazione Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor l'anno scorso, Google ora ha annunciato che nelle prossime settimane implementerà l'accesso anche agli utenti dell'anteprima pubblica di Google Home con un Nest Doorbell cablato di prima generazione, ovvero il Nest Hello. Questo ti consente di gestire l'app Nest Hello in Google Home (e Google Home per il web) con funzionalità come la cronologia della fotocamera aggiornata per passare rapidamente dalla visualizzazione della timeline e dall'elenco degli eventi.

Ma come effettuare il trasferimento? Una volta implementato, vedrai un avviso nell'app Nest "Prova la app della videocamera", oltre ad altri messaggi nell'app Google Home. A questo punto devi seguire i passaggi indicati.

Come aderire alla beta pubblica di Google Home

Per poter accedere a questa novità, devi far parte dell'anteprima pubblica di Google Home, programma a cui puoi aderire dall'app Google Home o da Web. Nel primo caso, apri l'app Google Home, tocca Impostazioni (l'icona a forma di ingranaggio), poi Anteprima pubblica (l'icona a forma di beuta) e seleziona la voce Unisciti all'anteprima pubblica. Da Web, vai su home.google.com, effettua l'accesso e seleziona Anteprima pubblica (l'icona a forma di beuta in alto a destra), poi clicca su Unisciti all'anteprima pubblica. Riceverai un messaggio con informazioni sull'anteprima pubblica e su quando puoi iniziare a utilizzare le nuove funzionalità, mentre se vuoi lasciare l'anteprima torna sulla stessa schermata e clicca su Esci dall'anteprima pubblica.

Negli Stati Uniti e in Canada arriva il rilevamento della porta del garage

Google Home ha anche lanciato il rilevamento della porta del garage per la Nest Cam indoor cablata di seconda generazione e la Nest Cam outdoor o indoor a batteria (ma quando collegata via cavo per l'alimentazione). La funzione consente di ricevere una notifica se la porta del garage è stata lasciata aperta per più di cinque minuti. Sfruttando il "rilevamento avanzato delle immagini basato sull'intelligenza artificiale", può anche inviare notifiche di apertura e chiusura. La novità è però disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada, e solo per gli utenti con un abbonamento Nest Aware. Questa funzione è entrata per la prima volta in anteprima pubblica a novembre e Google ha dichiarato di aver "migliorato l'esperienza" grazie al feedback degli utenti.

