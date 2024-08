Aggiornamento Google Meet: nuova interfaccia utente, modalità on-the-go e molto altro

Nuova interfaccia

Google Meet guadagna un nuovo aspetto per la propria interfaccia, semplificando ulteriormente l'avviare e ricevere videochiamate o programmarne una per un secondo momento. Gli utenti che hanno già sfruttato Meet per le videoconferenze sul proprio dispositivo mobile si troveranno subito a proprio agio con il nuovo layout. Infatti i nuovi pulsanti di controllo per le chiamate vanno a richiamare l'esperienza delle riunioni. L'accesso a funzionalità avanzate (come i sottotitoli in tempo reale in oltre 70 lingue) diventa più facile e gli utenti guadagnano inoltre la possibilità di continuare la propria conversazione tramite chat in tempo reale (utile per la condivisione di link e quando non è possibile parlare ad alta voce).