Ed è subito MSN Messenger con l'ultimo aggiornamento di Instagram

Solo che, come dicevamo, sarà rivisitata per il periodo attuale: invece di inserire il testo (o il titolo) e l'artista, ora si può allegare direttamente una parte di una canzone che state ascoltando.

Quanti di voi usano le Note di Instagram ? Arrivate in Italia da pochi mesi, sembra che la nuova funzione del social di Meta (a proposito, ecco come creare un remix su Instagram ) abbia colto nel segno, perché secondo le ultime analisi dell'azienda gli adolescenti pubblicano Note a una velocità 10 volte superiore rispetto agli altri utenti.

Ma questa funzione è solo l'antipasto delle novità di Instagram. Come abbiamo riportato pochi giorni fa, l'obiettivo del social è sottrarre utenti non solo a TikTok, ma anche a Twitter, e si sta sviluppando un'app con caratteristiche simili. E per spingerla starebbero contattando celebrità come Oprah Winfrey e persino il Dalai Lama.