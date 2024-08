Piccolo ma importante aggiornamento per i dispositivi Apple: corretto un bug in Protezione avanzata dei dati

La casa di Cupertino sta infatti distribuendo l'aggiornamento 17.6.1 per iOS e iPadOS e l'aggiornamento 14.6.1 per macOS: scopriamo le novità e perché è importante aggiornare subito.

L'attesa è per i nuovi iOS 18 e macOS Sequoia (sapete come installare le beta per iOS e macOS per provarli?), ma Apple non può rinunciare alla sicurezza dei suoi utenti.

Cosa c'è di nuovo in iOS e iPadOS 17.6.1 e come aggiornare

Le note di rilascio di Apple per iOS 17.6.1 e iPadOS 17.6.1 dichiarano che questo aggiornamento include "importanti correzioni di bug e risolve un problema che impedisce l'abilitazione o la disabilitazione della protezione avanzata dei dati".

Apple afferma che il bug, introdotto con iOS 17.6, si verifica quando un utente tenta di attivare la protezione avanzata dei dati.

In questo caso, viene mostrato un messaggio di errore.

Viceversa, se un utente cerca di disattivare protezione avanzata dei dati, l'interfaccia mostra che la funzione è stata disattivata, ma è ancora attiva su iCloud.

In ogni caso, nessun utente si è trovato a un livello di sicurezza inferiore rispetto a quello che credeva (in pratica protezione avanzata dei dati non era disattivato se un utente pensava che fosse attivato).

Apple ha dichiarato che il bug ha interessato un piccolo numero di utenti, e dopo aver installato iOS 17.6.1 verrà richiesto loro di andare su Impostazioni e verificare se desiderino comunque disabilitare la protezione avanzata dei dati.

Il numero di build per l'aggiornamento è 21G93, ed è disponibile per qualsiasi iPhone in grado di eseguire iOS 17. Per aggiornare il vostro iPhone e iPad, andate nelle Impostazioni del dispositivo toccando l'icona a forma di ingranaggio nella Home, poi selezionate Generali e toccate Aggiornamento software.

Qui vedrete l'aggiornamento: toccate Scarica e installa e attendete il riavvio.

Apple inoltre ha anche rilasciato iOS 16.7.10 per i vecchi modelli di iPhone. Questo aggiornamento, numero di build 20H350, include correzioni di bug e altri miglioramenti.