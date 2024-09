Aggiornamento iOS 18: disponibile dal 16 settembre per tutti questi iPhone

Presentato a giugno in occasione del WWDC 2024, iOS 18 ha finalmente una data di uscita in tutto il mondo. Tantissimi modelli di iPhone, attuali e non (si aggiorneranno anche modelli del 2018) si aggiorneranno alla nuova versione del sistema operativo Apple a partire da lunedì 16 settembre 2024.

Ovviamente la nuova famiglia iPhone 16 arriverà sul mercato il 20 settembre già dotata della versione 18 del sistema operativo mobile di Apple, ma qualche giorno prima tanti dispositivi riceveranno l'aggiornamento di sistema e tutte le novità che porta con sé.