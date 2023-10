L'ultimo aggiornamento per iPhone e iPad corregge importanti problemi di sicurezza

Mercoledì Apple ha rilasciato l'aggiornamento ad iOS 17.0.3. Per i possessori di iPhone – in particolare delle varianti Pro del nuovo iPhone 15– si è trattato di un update importante visto che il pacchetto puntava a risolvere il bug che causava un particolare surriscaldamento del dispositivo. Tuttavia, l'aggiornamento includeva anche due rilevanti patch di sicurezza.

In particolare, secondo un documento pubblicato da Apple sul proprio sito, iOS 17.0.3 e iPadOS 17.0.3 risolvono un exploit del kernel riscontrato nelle versioni precedenti a iOS 16.6. L'azienda ha spiegato che un utente malintenzionato con accesso al dispositivo avrebbe potuto elevare i propri privilegi per eseguire codice dannoso. A riguardo, la società di Cupertino ha aggiunto che "Il problema è stato risolto con controlli migliorati". Per quanto riguarda la seconda criticità, si trattava di un exploit WebRTC con cui gli aggressori potevano utilizzare un buffer overflow per eseguire un codice arbitrariamente. La scoperta dell'exploit è stata attribuita a Bugzilla, una piattaforma di monitoraggio dei bug sviluppata da Mozilla Project.