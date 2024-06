L'aggiornamento di maggio di Google Play ha rallentato alcuni Samsung Galaxy

L’update ha causato rallentamenti anomali

Alcuni utenti Samsung, dopo l'installazione dell'aggiornamento di maggio di Google Play, hanno notato che i loro dispositivi fossero più lenti del solito durante alcune operazioni, tra cui l'apertura delle applicazioni. Il problema è stato sollevato anche sul forum della community dell'azienda per la Corea.

In tale contesto, la società asiatica ha riconosciuto la criticità, specificando che si presenta soltanto quando "il dispositivo viene utilizzato per un lungo periodo dopo" l'installazione dell'aggiornamento. Dunque, per superare almeno parzialmente il problema, l'azienda ha consigliato di riavviare lo smartphone.