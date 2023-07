Instagram vuole che i vostri Reel diventino virali come quelli degli influencer più popolari

I Reel sono per Instagram uno degli strumenti a maggiore coinvolgimento, ma crearli da zero richiede tempo: perché non prendere ispirazione da uno già creato?

Per questo motivo il social ha introdotto da tempo i modelli, che vi permettono di riutilizzare gli elementi di un video che vi è particolarmente piaciuto. Lo strumento consente di inserire i vostri filmati e foto su "un'impalcatura" già creata (ad esempio una sequenza di cinque clip di 0,7 secondi impostate su una canzone specifica), per risparmiare tempo e mettere il vostro tocco creativo su un Reel (sapete come vedere il numero di visualizzazioni su Instagram?).

La funzione consente di ricreare contenuti virali in modo - ovviamente - di aumentare il coinvolgimento, al costo magari della varietà, e ieri Instagram ha compiuto un ulteriore passo in questo senso, consentendo praticamente di creare Reel sostanzialmente identici.

Per prima cosa, Instagram ha aggiunto già da subito nuove categorie per i modelli.

Toccando su Reel per creare un video, poi sull'icona in basso a sinistra della galleria e selezionando Modelli, ora avrete accesso a Modelli Consigliati per te, Popolari e Salvati (se ne avete salvati).

Ma la novità più importante sarà la possibilità (che verrà introdotta nelle prossime settimane), di "copiare" anche testi e transizioni, oltre a audio, numero di clip, durata delle stesse ed effetti AR del video da cui prendete spunto.