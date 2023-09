L'ultimo aggiornamento di Neardrop non vi farà più rimpiangere di avere un Mac

È qui che interviene NearDrop, un'app open source e gratuita di cui vi avevamo parlato ad aprile di quest'anno, e che ora ha ricevuto un importante aggiornamento che consente non solo la ricezione di file e link, ma anche il loro invio al telefono!

Windows ha cercato di scardinare questo concetto ontologico aprendo Collegamento al telefono agli iPhone, ma come potete ben immaginare la casa di Cupertino non è altrettanto progressista, e cosa fare nella malaugurata ipotesi abbiate un Mac e un dispositivo Android?

Selezionate Condividi e in basso cliccate su Modifica estensioni . A questo punto si aprirà una pagina delle impostazioni che vi consente di aggiungere un'estensione al menu Condividi di macOS. Scorrete verso il basso e mettete la spunta a NearDrop. Chiudete la finestra e ripetendo l'operazione di condivisione vedrete l'opzione NearDrop.

Per installare l'aggiornamento, cliccate in basso su NearDrop.app.zip , poi aprite il Finder (l'icona con la faccina sorridente nel Dock) e cliccate su Download. Cliccate sul file NearDrop.app.zip tenendo premuto il tasto control (o cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse) e selezionate Apri, poi spostate NearDrop.app nella cartella Applicazioni (cliccate su Sostituisci).

Selezionatela (Mac e telefono Android devono essere nella stessa rete Wi-Fi), toccate il telefono Android ed è fatta. In caso non lo vediate, andate sul telefono, aprite l'app Files di Google e toccate in basso la scheda Condivisione nelle vicinanze, poi toccate Ricevi e vedrete il telefono apparire sul Mac.

Cliccateci sopra e il file verrà inviato al telefono in un batter d'occhio.