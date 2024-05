Aggiornamento per Nothing Ear: la modalità trasparenza diventa più efficace

L'aggiornamento del quale parliamo, almeno per il momento, è stato rilasciato solo per Nothing Ear . Si tratta di uno dei due modelli lanciati recentemente sul mercato dall'azienda, quello più performante e più costoso.

A nemmeno un mese dal lancio ufficiale, Nothing dimostra di voler curare costantemente le nuove cuffie true wireless sul mercato e rilascia un nuovo aggiornamento . Parliamo ovviamente di Nothing Ear e Nothing Ear (a) .

L'update consiste in un aggiornamento del firmware che porta miglioramenti tangibili , cosa non scontata quando si parla di aggiornamenti di accessori, come le cuffie true wireless . Nothing Ear ricevono infatti una migliore modalità trasparenza .

Come abbiamo menzionato sopra, l'aggiornamento è al momento in fase di rilascio solo per coloro che hanno Nothing Ear. L'update corrisponde alla versione 1.0.1.43. Ma Carl Pei, il fondatore di Nothing, ha rassicurato anche gli utenti con Nothing Ear (a), riferendo che questo aggiornamento arriverà a brevissimo.

Come sempre, la distribuzione dell'aggiornamento avviene via OTA. Per assicurarsi di riceverlo dovrete connettere le cuffie al vostro smartphone e consultare se vi sono aggiornamenti da effettuare nella sezione delle impostazioni relativa alle cuffie.