L'aggiornamento più importante di Nova Launcher arriva anche per la stabile

Nova Launcher, oltre a essere uno dei migliori launcher di terze parti che abbiano mai calcato il palcoscenico Android, è anche uno dei pochi esempi per cui un servizio riesce a non "perdersi" dopo l'acquisizione da parte di una nuova gestione . Nova Launcher infatti è stato recentemente acquisito da Branch, ma questo non ha significato un rallentamento del suo supporto software.

L'aggiornamento del quale parliamo corrisponde a Nova Launcher 8 . Si tratta della nuova versione del launcher che include tutte le novità più interessanti, viste finora solo in beta. Andiamo a vedere quelle più rilevanti nell'uso quotidiano:

Nelle ultime settimane abbiamo visto diverse novità rilevanti arrivare per Nova Launcher, tutte destinate a coloro che hanno la versione beta del launcher. Finalmente arriva il momento di aggiornarsi anche per la versione stabile .

Come abbiamo anticipato sopra, tutte queste novità sono ora in fase di distribuzione anche per coloro che hanno la versione stabile di Nova Launcher.

Se volete aderire alla beta potete far riferimento a questo link. Altrimenti, Nova Launcher 8 è in fase di distribuzione anche attraverso il Play Store. Qui sotto trovate il pulsante per scaricarlo.

