Il nuovo OneDrive ambisce a diventare il centro dei servizi Microsoft

Microsoft ha presentato ieri quello che forse è il più grande aggiornamento di OneDrive, il servizio cloud dell'azienda con spiccate potenzialità di collaborazione (sapete come scaricare file da Google Drive?).

La piattaforma cambia infatti in modo radicale, non solo dal punto di vista della grafica, ora in linea con il Fluent Design di Windows 11, ma anche da quello delle funzionalità, e ora è diventata veramente il centro dell'esperienza Microsoft 365 e se vogliamo della gestione dei documenti in Windows (ecco le migliori alternative al servizio).

Quello che colpisce subito, aprendo la nuova app Web, è l'interfaccia più moderna e chiara, che segue le recenti novità di Microsoft 365 e di Gestione File, con in alto una sezione Per te che vi offre contenuti in base al vostro utilizzo (ovviamente grazie all'IA).

Qui troverete i contenuti su cui lavorate maggiormente, indipendentemente dalla piattaforma su cui si trovano, il che rende OneDrive fondamentalmente il centro della gestione file nei servizi Windows (immagine sotto).