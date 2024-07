Nuovo aggiornamento di Android 14 per i PIxel: arrivano le patch di luglio

In attesa del rilascio della prima versione stabile di Android 15, attualmente in beta pubblica e che dovrebbe arrivare entro la fine dell'estate sui Pixel, Google rilascia un nuovo update di sicurezza per i suoi smartphone.

Arriva il nuovo mese e, puntuale come sempre, Google rilascia le nuove patch di sicurezza per tutti i suoi Pixel supportati. Si tratta del consueto aggiornamento mensile, basato su Android 14 .

Le novità con le patch di luglio

L'aggiornamento appena rilasciato corrisponde alla build AP2A.240705.004 per la serie Pixel 8 e Pixel 8a, e alla build AP2A.240705.004 per gli altri modelli di Pixel aggiornati. Il focus principale di questo aggiornamento è la sicurezza: arrivano quindi le patch di sicurezza Android aggiornate al 1 luglio 2024.

Queste patch risolvono 29 problemi di sicurezza, classificati con un livello variabile da alto a critico. Ma l'aggiornamento non è focalizzato interamente sulla sicurezza. Con questo update infatti sono stati introdotti anche alcuni miglioramenti al sistema.

Vediamoli insieme:

Miglioramenti generali per la fotocamera (Pixel 8 e Pixel 8 Pro).

Miglioramenti generali alla stabilità del sistema (Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel 8a).

Risolti i problemi di malfunzionamento della gesture di navigazione per tornare indietro (Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet).

Rollout e download

L'aggiornamento che abbiamo descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a tutti coloro che hanno la versione stabile di Android 14. Non arriverà ovviamente a coloro che hanno la beta di Android 15.

Qui sotto trovate anche i link per scaricare i file OTA e le factory image per poi installare l'aggiornamento manualmente (ecco la guida per aggiornare manualmente i Pixel con file OTA):