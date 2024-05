Aggiornamento Pocket Casts: piccoli cambiamenti nell'interfaccia principale e nuovi widget

Ci sono novità per Pocket Casts: una delle applicazioni di terze parti più affidabili e popolari per quanto riguarda gestione, ricerca e ascolto di podcast (ecco qualche consiglio all'ascolto e la nostra guida su come fare un podcast). Dopo una fase iniziale di test, è arrivato l'aggiornamento ufficiale per Android che introduce dei nuovi widget (disegnati in stile Material You) e qualche modifica nella homescreen. Andiamo a vedere tutto nello specifico.