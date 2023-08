Con l'ultimo aggiornamento, PowerToys fa una cura dimagrante

L'ultimo aggiornamento dello strumento, identificato dal numero di versione 0.72 e rilasciato ieri, non è particolarmente importante, con miglioramenti vari, alcune modifiche all'evidenziatore del mouse e un nuovo plug-in per Utilità di avvio (Run), ma soprattutto comporta una notevole riduzione delle dimensioni, sia dell'app che della cartella di installazione.

Se siete interessati a migliorare la vostra produttività su Windows, dovete provare PowerToys , un insieme di utilità di sistema freeware che aggiungono o modificano funzionalità del sistema operativo di Microsoft (sapete come personalizzare il menu tasto destro in Windows 11 ?).

Per quanto riguarda altre novità, come dicevamo riguardano principalmente miglioramenti e correzioni di bug, qui sotto trovate l'elenco completo.

Per quanto riguarda l'evidenziatore del mouse , presente in Utilità del mouse , ora ha la possibilità di avere un indicatore visivo che segue sempre il mouse, oltre a quelli che compaiono quando si clicca sui tasti destro o sinistro.

Per quanto riguarda i problemi noti, Microsoft riporta che a causa della modifica dei percorsi nella cartella di installazione, il servizio Mouse senza bordi potrebbe puntare al posto sbagliato. Gli utenti che non vengono eseguiti come amministratore dovranno abilitare nuovamente la modalità di servizio dopo l'installazione. Apparirà una notifica se Mouse senza Bordi non è in grado di avviare correttamente il servizio.

Inoltre le estensioni di File Explorer potrebbero non essere caricate correttamente fino al riavvio dei processi File Explorer e Preview Host, quindi Microsoft consiglia di riavviare il computer quando possibile dopo l'aggiornamento di PowerToys.

Se volete aggiornare PowerToys, in caso non abbiate abilitato gli aggiornamenti automatici, avviate l'app, cliccate su Generale e poi su Controlla aggiornamenti. L'app cercherà l'ultima versione e vi proporrà di scaricarla.