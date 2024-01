Il prossimo aggiornamento di PowerToys avvererà il sogno di ogni "power user", e non solo

Come scovato su GitHub dal sito tedesco Deskmodder, infatti, dopo aver aggiunto nell'ultimo aggiornamento di un mese fa la possibilità di impostare stringhe di testo personalizzate da incollare alla pressione di una combinazione di tasti a scelta, Microsoft sta lavorando a una funzione ben più gustosa: gli shortcut per lanciare app e siti web.

Ora PowerToys vuole venire incontro a queste necessità, e sta preparando un aggiornamento per l'utility Gestione tastiera veramente importante. A proposito, sapete cosa sia PowerToys, vero? In caso date un'occhiata al nostro approfondimento che non solo risponde a questa domanda ma vi spiega anche come installarlo e a cosa servono le varie utilità.

Se lavorate molto al computer avete un desiderio: avviare un'app, una funzione o aprire un sito direttamente premendo un tasto. Per questo sono molto popolari strumenti come Elgato Stream Deck o Razer Stream Controller X , dispositivi magari pensati per l'editing video ma così versatili da poter essere programmati anche per altri contesti.

Il nuovo aggiornamento consente quindi di assegnare una combinazione di tasti per avviare un eseguibile: si può configurare per avviare una suite di produttività su un PC da ufficio o i giochi preferiti sul PC da gioco: non ci sono limiti. Inoltre Gestione tastiera consente di assegnare alcune regole opzionali quando si apre l'app, come impostare delle opzioni di avvio o aprire l'app in modalità ridotta (in modo da non vederne la finestra).

Per quanto riguarda i siti, Gestione tastiera permette anche di assegnare un URL a una combinazione di tasti specifica, in modo da aprire automaticamente il sito web nel browser preferito. Se configurato correttamente, potreste persino non aver mai più bisogno di fare affidamento ai preferiti del browser: basta premere lo shortcut e vedere il sito sul browser!

Come vedete dalle immagini, questa novità ha coinvolto tutta l'interfaccia di Gestione tastiera, che è cambiata profondamente per accogliere la nuova funzione.

Inoltre su GitHub Microsoft ha condiviso una GIF animata (qui sotto) su come impostare una combinazione di tasti per avviare un'app o aprire un sito web, il che dà un'idea della semplicità della funzione.