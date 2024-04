Volete guadagnare di più? Aggiornate il profilo di Google Opinion Rewards!

Opinion Rewards è l'app di Google che permette di guadagnare rispondendo a dei periodici sondaggi. Il credito accumulato può essere speso sul Play Store o per altri servizi Google, e si rivela quindi un ottimo modo per acquistare gratis qualche app, gioco o piccolo abbonamento.

La frequenza dei sondaggi però non è uniforme per tutti. Si basa ad esempio sulla posizione dell'utente e sui luoghi che ha visitato (se avete concesso all'app il permesso di geolocalizzazione) e, non da ultimo, sul profilo che è possibile compilare all'interno dell'app.

Ebbene, proprio in merito al profilo, è Rewards stessa che sta invitando gli utenti, tramite una notifica, a rispondere a un "sondaggio di idoneità", nel quale viene chiesto di aggiornare le proprie preferenze, tra cui la lingua, l'account di pagamento, e se ricevere attività basate sulla posizione.

Al momento non vediamo questa opzione su nessuno dei nostri account: è probabile che il rollout sia iniziato in lingua inglese, per poi allagarsi ai 34 paesi in cui Opinion Rewards è disponibile.

In ogni caso non fa male dare un'occhiata alla home dell'app di quando in quando: se ci fosse qualche anomalia, qualche dato incompleto, è lì che vi verrà segnalato. E se nel menu laterale aveste la voce "Survey elegibility", come negli screenshot qui sotto, adesso sapete a cosa serve.