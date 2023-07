Aggiornamento beta su PS5: ecco il supporto per dispositivi Dolby Atmos e nuove opzioni di accessibilità

Sony ha ufficializzato un nuovo update beta del firmware di PS5 , la sua ultima console che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Questa beta contiene importanti novità, tra cui la possibilità di usare un secondo controller per assistenza. In pratica, sarà possibile assegnare un secondo controller ad un account allo scopo di supportare il primo giocatore: ad esempio si potrà aiutare un amico a superare una parte difficile di un gioco. Inoltre, verrà introdotto il feedback aptico nel menu principale della console.

La novità più interessante, però, è l'implementazione del supporto del Dolby Atmos su PS5. Per utilizzare questa nuova funzionalità occorrerà avere un apparecchio compatibile. In particolare, verrà migliorato l'audio 3D, che sarà potenziato dalla tecnologia Tempest 3D AudioTech, che sarà disponibile su sistemi compatibili. A riguardo, le app multimediali come Netflix potranno anche aggiornare presto le loro app su PS5 per supportare l'audio Dolby Atmos. "Tempest 3D AudioTech esegue il rendering specifico dei dispositivi audio Dolby Atmos in uso, inclusi i canali sopraelevati, consentendo livelli ancora maggiori di immersione nei paesaggi audio dei giochi PS5", spiega Sony sul blog PlayStation.