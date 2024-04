Importante aggiornamento per ROG Ally: arriva una delle funzionalità più importanti di AMD

Il nuovo aggiornamento software rilasciato da ASUS per la sua ROG Ally infatti introduce un'importante novità . Parliamo della tecnologia Fluid Motion Frames di AMD (AFMF). Andiamo a vedere perché potrebbe migliorare notevolmente l'esperienza di gioco.

La tecnologia AFMF infatti prevede una gestione ottimizzata del frame rate. Questo dovrebbe permettere di raggiungere un frame rate più elevato durante il gioco, e di conseguenza ci si aspetta una fluidità migliore durante l'esperienza di gioco.

Chiaramente la tecnologia AFMF è soggetto a compatibilità da parte dei giochi utilizzati. In generale, ROG Ally sarà in grado di attivare questa opzione, lanciata solo lo scorso anno da AMD, a prescindere dal titolo con il quale si sta giocando. Per attivarla sarà necessario accedere alla sezione Gaming delle impostazioni di sistema della console di ASUS.

L'aggiornamento che introduce questa novità arriva con un changelog abbastanza ricco, con aggiornamenti che riguardano anche altri aspetti del sistema. Andiamo a vederlo insieme:

Migliorata la velocità di visualizzazione della Libreria dei giochi.

Risolto un problema sporadico nell'aggiornamento dei driver della GPU AMD.

Funzionalità Keymap ampliata per supportare l'assegnazione dei tasti come tasti trigger.

Risolto il problema relativo ad alcune texture che potevano diventare invisibili durante la riproduzione di Final Fantasy X HD Remaster.

Stabilità migliorata del controller Asus Hotplug.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale per tutti i possessori di ASUS ROG Ally. Nel giro di qualche giorno il rollout dovrebbe completarsi.