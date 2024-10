Aggiornamento maledetto per alcuni vecchi Galaxy: ecco i modelli che rischiano il bootloop

Con l'ultimo aggiornamento dell'app SmartThings alcuni vecchi Galaxy di Samsung stanno riscontrando seri problemi di bootloop . Questo significa un danno consistente per gli utenti, che non possono di fatto utilizzare i loro dispositivi.

Samsung è un attore molto presente nel settore degli smartphone Android (ecco quali sono i migliori smartphone di Samsung del momento ), e questo passa anche dal costante supporto software dedicato ai suoi dispositivi. Un aspetto che raramente ha un'accezione negativa . Come in questo caso.

Bootloop dopo l'aggiornamento di SmartThings: quali modelli sono coinvolti

Il bootloop è un termine non particolarmente caro a noi utenti Android. Si tratta della situazione in cui il nostro smartphone Android non riesce ad avviarsi, rimanendo in un ciclo infinito di riavvii del sistema operativo.

Il bootloop può accadere per diverse ragioni. Se un fattore software, magari un'app o delle modifiche ai file di sistema, impedisce il corretto avvio del sistema operativo, allora il dispositivo entra in bootloop e lo smartphone non si può utilizzare.

Per un utente non esperto una situazione di bootloop è particolarmente grave e quasi sempre la soluzione prevede di contattare il servizio di assistenza. E i tempi di risoluzione chiaramente non sono rapidissimi. Questo è quello che stanno vivendo alcuni utenti Samsung.