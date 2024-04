Su alcuni Galaxy S21 è comparsa una linea verde sui display: i dettagli

Il resto delle funzionalità è intatto, ad eccezione della linea di color verde brillante persistente sul display. Al momento la causa di tutto ciò è sconosciuta, ma pare certo che sia stata innescata dall'aggiornamento software. In ogni caso, la paura degli utenti è che per superare questo problema occorrerà la sostituzione del display e questo rappresenterebbe un fastidio non di certo lieve.

L'ultimo aggiornamento che ha rilasciato Samsung sui dispositivi Galaxy - contenente le patch di sicurezza di aprile - starebbe dando alcuni problemi. In particolare, alcuni utenti hanno notato che dopo l'update sui loro dispositivi compare una linea verde , come se il pannello fosse danneggiato. La criticità sembra aver colpito almeno Galaxy S21 FE e Galaxy S21 Ultra , seguiti poi da Galaxy Z Flip 3, A73, M21, M52 5G e altri.

Stando alle segnalazioni degli stessi, infatti, per far sparire questa linea non è stato sufficiente nemmeno riavviare lo smartphone oppure ripristinarlo ai dati di fabbrica.

Dunque, si potrebbe ipotizzare un problema magari relativo al connettore del display oppure alle elevate temperature che raggiunge un dispositivo durante l'aggiornamento software, che potrebbero accentuare un danno già esistente nel dispositivo.

Tra l'altro, questo tipo di criticità non è proprio una rarità per Samsung. Difatti, è già accaduto con alcuni aggiornamenti passati, con la società che propose agli utenti colpiti rimborsi oppure riparazioni gratuite. L'azienda coreana, dal canto suo, non ha ancora commentato la vicenda.