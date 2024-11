L'ultimo aggiornamento di Samsung potrebbe "rompere" Android Auto: ecco come risolvere

Con l'inizio di novembre Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per gran parte dei suoi modelli supportati, un update che potrebbe rivelarsi ostico per coloro che usano il proprio Samsung su Android Auto. Vediamo perché e come eventualmente risolvere .

Possibili problemi su Android Auto per i Samsung: come risolvere

L'aggiornamento di novembre 2024 rilasciato da Samsung rientra nel supporto software periodico che l'azienda assicura ai suoi dispositivi, quello tramite il quale vengono introdotte novità soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

Ed è proprio una delle ultime novità di sicurezza introdotte da Samsung che potrebbe impattare negativamente sull'utilizzo di Android Auto. La novità in questione si chiama Auto Blocker, ed è una funzione introdotta da Samsung con il più recente aggiornamento di novembre.

La funzione Auto Blocker impedisce qualsiasi tipo di connessione tramite USB tra dispositivi Samsung e altri device che non sia per la ricarica. Questo significa che, a funzione attiva, i modelli Samsung non potranno comunicare con i dispositivi ai quali vengono connessi tramite USB se non per ricaricare la batteria.

Si tratta di una funzionalità di sicurezza perché impedirebbe, ad esempio, la trasmissione di dati da e verso il dispositivo Samsung, oppure l'esecuzione di operazioni a livello software, magari tramite adb. Peccato che potrebbe essere un problema anche per Android Auto.

Android Auto infatti sfrutta la connettività USB per instaura la comunicazione tra il terminale in auto e lo smartphone comunicazione che con Auto Blocker attivo non potrebbe avvenire. In sostanza, tutti i Samsung che hanno Auto Blocker attivo non potranno usare Android Auto nella vettura. Per fortuna il problema si evita facilmente.

La funzione Auto Blocker infatti è disattivabile dai dispositivi Samsung.

Come vedete dagli screenshot in galleria, sarà possibile attivare o disattivare Auto Blocker dalla sezione Sicurezza e privacy delle impostazioni di sistema dello smartphone.

Inoltre, la funzione Auto Blocker non è attiva di default sui modelli Samsung aggiornati, anche se la sua attivazione avviene automaticamente nel momento in cui si sceglie il profilo di restrizioni massime dal punto di vista della sicurezza. Nel caso di disattivazione totale di Auto Blocker verrà richiesto il PIN del dispositivo per completare l'operazione.