L'ultimo aggiornamento di Samsung TV Plus semplifica e velocizza la visualizzazione dei contenuti

Samsung ha annunciato un aggiornamento per Samsung TV Plus, il suo servizio di streaming gratuito. L'ultima versione della piattaforma introduce miglioramenti all'interfaccia utente e nuove funzionalità, sempre con l'obiettivo di semplificare la scoperta dei contenuti e migliorare l'esperienza degli utenti.

Procedendo con ordine, l'update introduce una schermata iniziale ridisegnata al fine di offrire una panoramica dei contenuti disponibili per la visualizzazione, oltre ai titoli più popolari ed ai contenuti guardati di recente. L'interfaccia aggiornata presenta anche nuove categorie, le quali sono state aggiunte sul lato sinistro della schermata principale. Si tratta di sezioni come TV in diretta, Film/Programmi TV, Musica, Bambini e Impostazioni e altro ancora. Infine, a seconda delle esigenze dei vari mercati, in alcuni Paesi sono state implementate delle schede, tra cui: