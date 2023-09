Grazie all'ultimo aggiornamento gli smartwatch e ciclocomputer Garmin saranno più completi

Buone notizie per i possessori di smartwatch e ciclocomputer Garmin . L'azienda, infatti, ha rilasciato degli aggiornamenti software sviluppati per diverse gamme di smartwatch come epix (Gen 2), fēnix 7, serie Forerunner, e serie Venu. Anche i ciclocomputer Edge sono tra i protagonisti di questo processo di aggiornamento: Edge 540, 840 e 10401 si doteranno quindi di nuove funzioni, utili strumenti e training tools che regaleranno esperienze di allenamento e di vita quotidiana uniche.

Nuovo cinturino in Nylon UltraFit

Realizzati con una trama elastica in nylon antimicrobico a doppio strato, i cinturini in nylon risultano leggeri e garantiscono una vestibilità perfetta per ogni dimensione di polso. Sono disponibili in tre misure per agganci QuickFit: colorazione Black e Grey da 20mm, 22 mm e 26 mm.

Inoltre, sono disponibili anche per smartwatch compatibili con cinturini QuickRelease nella colorazione Black da 18 mm, 20 mm e 22 mm. I nuovi cinturini sono disponibili presso punti vendita ufficiali a un prezzo al dettaglio suggerito di 39,99 euro.