Almeno tre motivi per aggiornare subito Steam Deck, più uno se avete la Dock

Nell'anteprima di settembre avevamo già intravisto le novità in arrivo su Steam Deck, e ora il corposo aggiornamento per SteamOS è finalmente stato rilasciato nel canale stabile, numero di versione 3.5.5.

Tra le numerosissime novità spiccano il supporto per il VRR (refresh rate variabile) e l'HDR, se collegando la console con uno schermo esterno compatibile, miglioramenti di prestazioni per Starfield e il supporto al VRR anche per la Dock.

Cominciamo dalle novità per Steam Deck. Il supporto per il VRR garantisce un'esperienza di gioco fluida, permettendo ai TV di adattarsi alla frequenza di aggiornamento ed eliminando eventuali artefatti visivi come lo screen tearing (ovvero la fusione di due o più frame quando la frequenza di aggiornamento del TV è inferiore al frame rate della console). Questa funzione può essere abilitata nelle impostazioni dello schermo, ma solo se si utilizza un cavo USB-C compatibile.

Valve ha inoltre aggiunto il supporto all'HDR, che può essere abilitato nelle impostazioni dello schermo, ma ovviamente solo se supportato dal display esterno.

Sempre per quanto riguarda lo schermo, l'impostazione predefinita emula ora lo spazio colore sRGB (che offre colori più caldi e vibranti), ed è ora possibile modificare i colori, sia per quanto riguarda la vivacità che la temperatura. Prima di applicare queste impostazioni potete vederle in anteprima in un'immagine di prova o direttamente sul gioco.