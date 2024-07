Nuovo mega aggiornamento per Telegram: arriva il browser, store per le mini app e tanto altro

Le piattaforme di messaggistica istantanea fondano il loro successo anche sul supporto software, ovvero sugli aggiornamenti periodici che introducono nuove funzionalità e opzioni di personalizzazione. Proprio in questo contesto vi parliamo del nuovo aggiornamento per Telegram, con il quale arrivano diverse novità come il browser della piattaforma e lo store per le mini app. Il nuovo aggiornamento per Telegram rende la piattaforma di messaggistica sempre più trasversale, al punto che ormai possiamo considerarla quasi un sistema a sé stante. Andiamo a vedere tutte le novità introdotte.

Tutte le novità con l'aggiornamento per Telegram di agosto

Come quasi sempre accade, quando arriva un nuovo aggiornamento per Telegram allora parliamo di una lunga serie di novità. Anche per l'aggiornamento in fase di rilascio in queste ore possiamo dire lo stesso. Arriva Browser Telegram Le pagine che vengono aperte con il browser integrato nell'app Telegram ora possono ora essere compresse e riaperte dalla barra inferiore. Questo consentirà maggiore libertà di movimento tra la sezione delle chat e i contenuti aperti sul web. Il browser di Telegram supporta siti web decentralizzati ospitati su TON, in tutte le app mobili e native per desktop. Il browser basato su Web3 sarà quindi disponibile per tutti gli utenti Telegram da subito.

Store per le mini app Telegram introduce una nuova sezione chiamata App all'interno della sezione Ricerca della sua app. Questa sezione permetterà agli utenti di cercare rapidamente le mini app installate, e anche di scoprire nuove mini app che non conoscevano. Con questa nuova sezione, gli sviluppatori ora possono caricare video demo e screenshot per le anteprime delle loro mini app, per far sapere agli utenti cosa aspettarsi.

Condivisione dalle mini app alle storie Arrivano anche altre novità per le mini app. Queste ora possono generare contenuti personalizzati per le storie su Telegram, come video generati dall'IA, obiettivi o risultati delle classifiche. In questo modo, gli utenti possono condividere come storie di Telegram i contenuti generati direttamente dalle mini app.

Le Stelle si possono regalare Le Stelle di Telegram permettono di acquistare beni digitali all'ìnterno delle mini app o di accedere a contenuti a pagamento nei canali. Con questo aggiornamento, sarà possibile acquistare le stelle come regalo per i propri contatti. Per regalare le Stelle su Telegram basterà accedere alla sezione Le mie stelle all'interno delle Impostazioni dell'app.

Flash per la registrazione dei video messaggi Arrivano delle novità anche per la registrazione dei video messaggi su Telegram. Durante la registrazione dei contenuti video per le chat sarà possibile attivare il flash della fotocamera, un'opzione che chiaramente si rivela comoda quando si registra in condizioni di scarsa luminosità. Come vedete dall'animazione in basso, l'attivazione del flash durante la registrazione dei video messaggi sarà possibile tramite l'opzione dedicata dopo aver trascinato verso l'alto quella per l'avvio della registrazione.

Widget meteo nelle storie Telegrama aggiunge la possibilità di inserire il widget meteo all'interno delle Storie. Questo includerà il meteo nella posizione corrente, con l'indicazione della temperatura. Nelle notti senza nuvole, verrà mostrata la fase lunare corrente. Il widget passa automaticamente tra Celsius e Fahrenheit a seconda delle impostazioni sul dispositivo di chi guarda la storia.

Copertina personalizzata per le Storie Nelle Storie Telegram arriva anche la possibilità di personalizzare la copertina, scegliendo l'immagine maggiormente rappresentativa del contenuto.

Rollout del nuovo aggiornamento per Telegram

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per le app Android e iOS di Telegram. Qui sotto trovate i pulsanti diretti per controllare se avete già ricevuto l'aggiornamento per il vostro dispositivo. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Le guide utili per Telegram

Gruppo Facebook