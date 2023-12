Il regalo di Natale da Telegram: nuova interfaccia per i canali, novità per le Storie e tanto altro

Telegram è una delle piattaforme di messaggistica istantanea più popolari al mondo, e la sua dualità con WhatsApp è conclamata da anni. Il suo supporto software è costante, e si fa sentire anche nel pieno del periodo natalizio. Nelle ultime ore infatti è arrivato un nuovo aggiornamento per Telegram. Come spesso accade, si tratta di un aggiornamento molto consistente, con una lista di novità che riguardano l'utilizzo quotidiano e che coinvolgono tutte le versioni di Telegram, a partire dall'app per dispositivi Android e iOS.

Andiamo allora a vedere tutte le novità introdotte: Personalizzazione grafica dei canali I canali di Telegram guadagnano delle opzioni di personalizzazione grafica inedite. Oltre al colore dei loro messaggi, i proprietari dei canali possono ora scegliere un colore e un logo per la copertina del profilo, impostare uno stato emoji e uno sfondo che sarà visibile a chiunque apra il canale. Relativamente allo stato emoji, i canali possono scegliere tra le migliaia di emoji realizzate dagli artisti di Telegram. Qui sotto trovate un'animazione che mostra come avviare la personalizzazione dell'interfaccia dei canali.

Condivisione dei post nelle Storie I messaggi dei canali ora possono essere ripubblicati nelle storie. Si tratta della possibilità di aggiungere una copia del messaggio che può essere spostata, ridimensionata e personalizzata. Chiunque veda la storia può semplicemente toccare per aprire il messaggio nel suo canale di origine. La condivisione dei post nelle Storie supporta tutti i tipi di messaggi, come foto, file e persino messaggi vocali o videomessaggi.

Regali di Telegram Premium simultanei Arriva la possibilità di regalare Telegram Premium a più persone contemporaneamente. Nelle Impostazioni c'è una nuova sezione "Regala Premium", in cui è possibile selezionare fino a 10 utenti e regalare loro Telegram Premium con un singolo tocco. Se uno di questi utenti ha già Premium, può salvare il regalo per attivarlo in seguito o inviarlo a un amico.

Nuovi dettagli per le Storie Con questo aggiornamento, gli amministratori dei canali ora possono vedere le reazioni alle loro storie, e sia gli utenti che i canali possono vedere chi ha ripubblicato le loro storie.

Editor delle foto per le Storie Arriva la possibilità di inserire delle immagini personali all'interno delle Storie. Le immagini aggiunte possono essere anche personalizzate con strumenti basilari di foto editing, come il ritaglio e la rimozione dello sfondo.