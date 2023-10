Aggiornamento per Telegram: nuova rivoluzione per le risposte, citazioni multiple e tanto altro

Telegram è tra i pilastri della messaggistica istantanea, viene usato da milioni di utenti sia da smartphone Android che da iPhone, ma anche da PC. E questo successo lo deve anche al costante supporto software che riceve. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Telegram, il quale include un gran numero di novità, come sempre accade. Andiamo quindi a vedere tutte le novità introdotte.

Rivoluzione per le risposte

Delle grosse novità arrivano per le risposte su Telegram, una funzionalità che è stata un fiore all'occhiello di Telegram quando ancora non era particolarmente diffusa sui suoi competitor. Le novità introdotte consistono nella possibilità di rispondere anche a una sola parte dei messaggi in chat. Oltre a questo, arriva la possibilità di rispondere anche in altre chat rispetto a quella di origine, nel caso in cui si voglia rispondere privatamente o spostare la discussione su un diverso gruppo o canale. L'animazione qui sotto mostra come fare.

Citazioni multiple e citazioni parziali

Con il nuovo aggiornamento di Telegram arriva la possibilità formattare come citazione qualsiasi testo, includendo citazioni multiple in una sola risposta.

Anteprime dei link personalizzabili

Questo aggiornamento di Telegram introduce delle novità per un altro dei fiori all'occhiello di qualche anno fa della piattaforma. Parliamo delle anteprime dei link in chat, le quali diventano molto più personalizzabili. Sarà infatti possibile modificare le dimensioni dei media, scegliere se l'anteprima appare sopra o sotto il messaggio e scegliere per quale link visualizzare l'anteprima se ce ne sono diversi.

Risposta, inoltro e link più accessibili

Telegram ora propone una sorta di piccola barra inferiore nella quale sono presenti i pulsanti per rispondere, inoltrare, e allegare link all'interno delle singole chat. In questo modo, le tre opzioni, che sono comprensibilmente tra le più usate nelle app Telegram, sono molto più accessibili.

Bonus personalizzazione per gli utenti Premium

Per coloro che sono abbonati a Telegram Premium arrivano ulteriori opzioni di personalizzazione. Queste riguardano la possibilità di personalizzare il colore con il quale viene visualizzato il proprio nome in qualsiasi chat o gruppo sulla piattaforma. Arriva anche la possibilità di personalizzare con specifiche icone lo sfondo dedicato ai messaggi personali che vengono citati da altri utenti.

Novità anche per le Storie

Arrivano delle nuove opzioni anche per una delle più recenti novità introdotte su Telegram. Parliamo delle Storie: come vedete dall'animazione qui in basso sarà possibile mandare avanti e indietro il contenuto di una Storia. Sarà anche possibile attivare un "flash" per gli scatti eseguiti con la fotocamera frontale, ovvero il display incrementerà la luminosità per illuminare il soggetto da fotografare. Questo ha l'obiettivo di migliorare gli scatti con la fotocamera frontale da condividere nelle Storie.

Rollout