Meta vuole trasformare WhatsApp in Zoom

Meta ha infatti annunciato un importante aggiornamento per WhatsApp, il quale riguarda da vicino le app per Windows e Mac della popolare piattaforma di messaggistica istantanea .

Nel corso degli ultimi anni WhatsApp ha visto dei notevoli miglioramenti, i quali sono arrivati su diversi fronti, sia in termini di funzionalità che di interfaccia grafica. E proprio a proposito di miglioramenti, stanno arrivando novità per le videochiamate .

L'aggiornamento in questione apporta delle novità molto interessanti che riguardano le videochiamate. Nello specifico, le videochiamate di WhatsApp si arricchiscono di nuove funzionalità, le quali rendono WhatsApp sempre più simile a piattaforme nate specificatamente per le videochiamate, come Zoom ad esempio.

L'immagine che trovate alla fine di questo articolo riassume in maniera completa le novità. Vediamole insieme:

Nuovo riquadro per evidenziare il partecipante che sta parlando, il quale apparirà in tempo reale nella barra superiore che mostra tutti i partecipanti alla videochiamata.

che sta parlando, il quale apparirà in tempo reale nella barra superiore che mostra tutti i partecipanti alla videochiamata. Arrivano delle novità anche per condivisione dello schermo , la quale ora supporta anche la condivisione del contenuto audio. Inoltre, la condivisione dell'audio verrà automaticamente abilitata nel momento in cui si avvia la condivisione a schermo di un contenuto multimediale che include audio.

, la quale ora supporta anche la condivisione del contenuto audio. Inoltre, la condivisione dell'audio verrà automaticamente abilitata nel momento in cui si avvia la condivisione a schermo di un contenuto multimediale che include audio. Viene incrementato il limite massimo dei partecipanti a una videochiamata fino a 32 persone. In precedenza, l'app Windows di WhatsApp permetteva fino a 16 partecipanti, mentre quella per Mac prevedeva un limite massimo di 8 persone.

Insomma, WhatsApp, da che era nata come un'app per la comunicazione testuale in maniera istantanea, diventa sempre più trasversale.

Alla luce dell'ultimo aggiornamento, WhatsApp diventa una valida alternativa a chi ha necessità di fare videochiamate, anche in ambito professionale.

L'aggiornamento che abbiamo descritto, stando a quanto riferito da Meta, verrà distribuito automaticamente a livello globale per coloro che hanno installato l'app WhatsApp per desktop. Il rollout dovrebbe completarsi entro le prossime settimane.