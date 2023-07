A breve la VPN di Google One non influirà più sulla vostra app meteo preferita

La VPN di Google One (sapete come funziona?) è, per quanto limitato, un ottimo servizio offerto da Google per migliorare la propria privacy online, e come tutte le VPN ha una funzione principale: nasconde il vostro indirizzo IP.

Questo significa che quando un'app utilizza questo dato per determinare la vostra posizione, come alcune app per il meteo, ad esempio, potrebbe mostrarvi i contenuti di un'altra località. Per essere precisi, la VPN di Google One non cambia la vostra posizione facendo sembrare di essere in un altro Paese, e non potete neanche effettuare questa scelta come con i servizi VPN più evoluti consentono di fare, ma nondimeno potrebbe avere un effetto in alcune situazioni.

Ecco perché Google ha annunciato un aggiornamento a breve che cambierà la regione dell'indirizzo IP predefinita da ampia a locale, migliorando così le esperienze basate sulla posizione.

Secondo Google, l'aggiornamento consentirà infatti di impostare "la tua posizione IP su una regione locale per impostazione predefinita per migliorare le esperienze basate sulla posizione su app e siti web che visiti".

Ma non solo, ora potrete effettuare una scelta grazie a una nuova impostazione che permetterà di cambiare tra una regione di IP più ristretta (predefinita) a più ampia (che userà un IP del vostro Paese e non all'interno della vostra regione). Questa soluzione, che ricorda molto il Relay privato di Apple disponibile per gli utenti iCloud a pagamento e che consente di nascondere l'indirizzo IP quando si naviga con Safari, per Google vi permetterà una privacy ancora maggiore.

La GrandeG avverte che cambiando l'impostazione sarete disconnessi brevemente dalla rete, ma qualunque sia la vostra scelta il vostro indirizzo IP e la posizione precisa saranno nascosti al provider di rete e ai siti Web che visitate.

L'aggiornamento, disponibile a partire dal 29 luglio 2023, sarà annunciato agli utenti Google One via email e sarà disponibile sulle app Google One per Android, iOS, Mac e Windows.

Qui trovate tutti i dettagli su come utilizzare il servizio.