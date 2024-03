L'ultimo aggiornamento di Windows 11 potrebbe trasformarsi in un incubo

Non arrivano delle piacevoli notizie per coloro che hanno un PC con Windows 11 e stanno per aggiornarlo con l'ultima versione di marzo. Diversi utenti segnalano grossi problemi di avvio dopo aver effettuato l'ultimo aggiornamento.

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 11 che corrisponde alla build di marzo, identificata nel canale stabile con la versione KB5035853 di Windows 11 23H2 e 22H2. Questo purtroppo causa dei pesanti problemi nell'avvio del sistema.