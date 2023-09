Il grande aggiornamento di WIndows 11 è in rollout: come averlo subito

Il nuovo aggiornamento di Windows 11 include Copilot , forse la novità più interessante, che consiste in un assistente intelligente che riesce a integrarsi con tutto l'ecosistema software di Windows. Oltre a questo, arrivano delle importanti nuove funzionalità per Paint , lo Strumento di cattura e l'app Foto di Microsoft.

Come promesso nei giorni scorsi, Microsoft ha appena avviato la distribuzione del nuovo e grande aggiornamento di Windows 11 . Si tratta di una versione basata sempre su Windows 11 22H2 ma che include una serie di novità molto interessanti che riguardano la personalizzazione e il supporto dell' intelligenza artificiale .

Microsoft si conferma un punto di riferimento assoluto quando si parla di sistemi operativi per PC e notebook . Il suo Windows 11 è usato da milioni di utenti intorno al mondo, e nelle ultime ore ha visto delle importanti novità .

Se volete saperne di più sulle novità introdotte con l'aggiornamento di Windows 11 vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento , in cui elenchiamo tutte le novità nel dettaglio.

Ma ora vediamo come ricevere subito la nuova versione di Windows 11 appena distribuita da Microsoft. Per farlo basterà accedere alla sezione Windows Update delle Impostazioni di sistema e abilitare il toggle contrassegnato dalla didascalia Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili. Una volta abilitata questa opzione dovrete cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti, e infine dovreste ricevere la notifica di aggiornamento a Windows 11 22H2 di settembre 2023.

Dopo aver abilitato l'opzione descritta abbiamo subito ricevuto la notifica di aggiornamento, fateci sapere se anche voi l'avete installato e come vi trovate. Queste non saranno le uniche novità di rilievo dell'anno per Windows 11, visto che Microsoft ha anche riferito che Windows 11 23H2 arriverà entro fine anno.