L'ultimo aggiornamento per Windows 11 vi dà il pieno controllo sulle app

Preparate i vostri computer, perché Microsoft ha appena rilasciato un aggiornamento di anteprima per Windows 11 22H2 che si rivela piuttosto corposo e contiene diverse novità (sapete come ripristinare Windows 11?).

Su tutte, una annunciata a marzo di quest'anno e che metteva nero su bianco l'impegno della casa di Redmond per assicurarsi che gli utenti abbiano il pieno controllo delle app preferite e predefinite, che si manifesta in un nuovo URI deep link alle Impostazioni per le applicazioni in modo da portare gli utenti direttamente nella posizione appropriata in Impostazioni per consentire di cambiare le impostazioni predefinite. Inoltre, c'è una nuova API che le app possono utilizzare per appuntare i riquadri primari o secondari alla barra delle applicazioni.