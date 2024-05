Arriva il nuovo grande aggiornamento di Windows 11: novità e download

Rilascio e download di Windows 11 24H2

Come abbiamo menzionato all'inizio, la nuova release di Windows 11 è attualmente in fase di distribuzione automatica per coloro che hanno aderito al programma Windows Insider, quello che possiamo equiparare al programma beta di Windows.

Pertanto, se volete scaricare e provare subito Windows 11 24H2 allora dovrete iscrivervi a Windows Insider. In questo senso, vi ricordiamo la nostra guida dettagliata su come iscrivervi a Windows Insider (trovate anche la guida su come uscire da Windows Insider). Per coloro che invece hanno la versione stabile di Windows 11, il nuovo aggiornamento arriverà in seguito. Microsoft ancora non ha riferito le tempistiche di rilascio.