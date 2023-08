La nuova funzione di YouTube è una homepage bianca

Come potete vedere qui sotto, alcuni utenti hanno iniziato a ricevere la novità, e dai commenti non sembrano entusiasti.

Esatto. L'aggiornamento, rilasciato ieri ma che verrà distribuito lentamente agli utenti nei prossimi mesi, non vi permetterà più di ricevere suggerimenti di contenuti non appena aprite l'app o arrivate sul sito della piattaforma , ma un messaggio "La tua cronologia delle visualizzazioni è in pausa" (ecco come vedere il tempo speso su YouTube ).

Google ha lanciato una nuova "esperienza di visualizzazione" per YouTube, e non sarà un nuovo modo per scoprire video (sapete come scaricarli? ) o una funzione ispirata a TikTok, ma una pagina principale bianca .

Il motivo di questa scelta è quindi chiaro, se disattivate la cronologia di YouTube, Google non vi mostrerà più suggerimenti, e potrete vedere solo la barra di ricerca oltre ai pulsanti Shorts, Iscrizioni e Raccolta, nell'app.

La novità, come descritto da Google, "rispecchia meglio le preferenze degli utenti per la cronologia di visualizzazione di YouTube" e "per rendere più chiaro quali funzionalità di YouTube si basano sulla cronologia delle visualizzazioni per fornire consigli video e renderla più semplificata per chi preferisce cercare piuttosto che scorrere tra i consigli".

Come dicevamo, la novità è in via di distribuzione da ieri, ma solo pochi utenti hanno iniziato a vederla, e la GrandeG ha affermato che verrà rilasciata a tutti nei prossimi mesi, lentamente. Noi non abbiamo ancora avuto modo di osservarla sui nostri dispositivi, ma in caso la vediate e non vi piaccia, potete cambiare le impostazioni di visualizzazione seguendo il link indicato o andando a questo indirizzo, cliccando su Cronologia di YouTube e poi cliccando sul pulsante Attiva.

In queste ore iniziali, anche se Google dichiara come la novità serva per dare agli utenti un servizio maggiormente in linea con le proprie preferenze, non tutti sembrano d'accordo, e anzi qualcuno si lascia sfuggire un laconico "mi sembra che Internet ci venga lentamente portato via".

Questa mossa della GrandeG, pur avendo un suo senso, sa tanto di prova di forza. Magari, anche con la cronologia disattivata, a qualcuno sarà capitato di notare dei video nella homepage in linea con la propria storia di visualizzazione, ma YouTube avrebbe potuto mantenere un feed con contenuti casuali o popolari, proprio come faceva prima.

L'aggiornamento invece ha senza dubbio lo scopo di aumentare il numero di utenti che attiveranno la cronologia di YouTube per poter vedere nuovamente affollata la loro homepage e non trovare una deprimente schermata bianca, con l'appiglio che così rispecchia meglio le loro preferenze.

Come sarà accolta? Lo scopriremo nei prossimi mesi, ma non promette nulla di buono.