In Google Maps su Android Auto è più facile aggiungere le tappe! La novità dell'ultimo aggiornamento

La versione di Google Maps per Android Auto ha appena ricevuto una gradita funzione: un pulsante per aggiungere velocemente una tappa durante un tragitto. Lo strumento è sempre stato disponibile agli utenti, ma era nascosto all'interno dei menu dell'app, ma ora non più e potete aggiungere velocemente una destinazione senza distrarvi. Scopriamo come funziona, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona Android Auto.

Il nuovo pulsante Aggiungi tappa

In Google Maps è molto semplice aggiungere una tappa a un percorso: basta aggiungere una destinazione, poi cliccare sull'icona con tre puntini in alto a destra e selezionare Aggiungi tappa, per aggiungere il nuovo indirizzo. Anche su Android Auto è possibile farlo, ma mentre tramite comando vocale è immediato, tramite lo schermo è un po' più complicato, ma da ora non più. Nell'ultima beta di Android Auto è infatti apparso un nuovo pulsante oltre a Inizia, Aggiungi tappa, che prima di iniziare una navigazione consente di aggiungere velocemente tappe al viaggio.

Come provare la novità

Attualmente come dicevamo la funzione è stata notata nell'ultima beta di Android Auto, versione 12.9, ma è probabile che sia un aggiornamento lato server e non si sa esattamente quando sia stato implementato da Google. Se volete provarlo, potete provare a installare la beta di Android Auto, cosa che potete fare andando sul Play Store e cercando Android Auto, poi toccate la voce e toccate Partecipa sotto Partecipa al Programma Beta. Probabilmente troverete la scritta Il Programma Beta è al completo. In questo caso, potete installare il file APK manualmente da APK Mirror a questo indirizzo. Scorrete in basso e cliccate sull'ultima beta, poi cliccate sul link di download. Qui potete vedere la nostra guida su come installare un file APK. Tenete presente che la beta presenta spesso dei bug, quindi valutate se fare il passaggio a questa versione. Il pulsante Aggiungi tappa è solo l'ultima novità in arrivo su Google Maps per Android Auto, che a breve dovrebbe ricevere la segnalazione degli incidenti, mentre con Android Auto 13 dovrebbero arrivare Gemini e la riproduzione di contenuti multimediali da un archivio locale, oltre a un'app radio integrata.

