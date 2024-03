C'è un nuovo modo per raggiungere Gemini, il chatbot di Google, il cui sito ufficiale è gemini.google.com. Vi basta infatti digitare, nella barra degli indirizzi del vostro browser, il semplicissimo dominio ai.com e sarete rediretti a Gemini in un istante. E cosa c'è di strano? - direte voi. Google avrà semplicemente acquistato il dominio e avrà deciso di usarlo per promuovere Gemini. Complimenti a Google per essersi accaparrato un dominio senz'altro contesissimo! Il problema è che, se andiamo a vedere la storia di ai.com, le cose potrebbero non essere così semplici.

ai.com: il dominio che tutti vorrebbero, e tutti trolla

Come si fa a vedere la storia di un sito internet? Semplice: usando la wayback machine. Facendo un giro su internet archive ci si accorge infatti che ai.com risale addirittura agli anni '90 del secolo scorso, quando fu registrato da Advanced Instruments Corp. Services, un'azienda che probabilmente cercava solo un dominio semplice ma evocativo. Le cose rimasero stabili per un po' di anni, ma già nel 2008 ai.com era diventato un sito di news a tema appunto di intelligenza artificiale. Andando avanti di altri 10 anni, il dominio è stato messo in vendita da chiunque lo possedesse all'epoca. Non sappiamo chi lo abbia acquistato, ma nel 2020 risultava spostato permanentemente verso uno sconosciuto dominio, mentre dal 2022 a oggi ai.com è sempre stato un redirect verso altri indirizzi, ed è qui che le cose si fanno ancora più strane.