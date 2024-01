Microsoft ed AI: l'azienda rinomina il browser Edge per i dispositivi mobili

Tra le applicazioni più importanti per l'utilizzo quotidiano del proprio smartphone c'è sicuramente il browser web ( qui i migliori per ogni piattaforma). Microsoft ha le idee ben chiare sul suo browser Edge e proprio per questo, dopo aver aggiornato il supporto a Copilot su Android e iOS, l'azienda ha deciso di rinominare l'applicazione su mobile .

Come evidenziato dall'immagine precedente, questa modifica è stata segnalata da Tierney Cyren in un post su X. Allo stato attuale però non sembrano essere stati implementati degli aggiornamenti significativi o delle nuove funzionalità in ambito AI, limitando quindi (almeno per il momento) le novità alla sola denominazione. Sicuramente l'appellativo ''AI Browser" creerà determinate aspettative negli utenti, sia al momento dell'installazione che per aggiornamenti futuri.

Microsoft però sembra essere sempre più decisa a rendere il 2024 un anno importante per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei suoi prodotti e servizi.