Presentata l'AI di Google che riconosce le malattie dai colpi di tosse

Google continua ad investire con determinazione sullo sviluppo dell' intelligenza artificiale. In tal senso, nelle scorse ore, è stato ufficializzato HeAR (Health Acoustic Representations), un modello IA realizzato da Google Research , in grado di individuare patologie ascoltando i suoni emessi dal corpo umano, con particolare attenzione sulla tosse .

Cos’è HeAR, il modello AI che riconosce la tosse

Questo modello, addestrato con oltre 300 milioni di campioni sonori (tra cui 100 milioni dedicati alla tosse), è capace di "tradurre" i suoni del nostro corpo per individuare eventuali patologie.

Google Research ha specificato che HeAR verrà utilizzato dall'azienda indiana Salcit Technologies, che in passato ha già curato Swaasa, che sfrutta l'intelligenza artificiale per individuare malattie polmonari tramite i suoni della tosse. In ogni caso, HeAR verrà sfruttato per aiutare la battaglia condotta contro la tubercolosi in India.

Difatti, sul blog di Google si può leggere che la tubercolosi è "una malattia curabile, ma ogni anno milioni di casi non vengono diagnosticati

, spesso perché le persone non hanno accesso ai servizi sanitari. Migliorare la diagnosi è fondamentale per sradicare la tubercolosi e l'IA può svolgere un ruolo importante nel migliorare il rilevamento e contribuire a rendere l'assistenza più accessibile e conveniente per le persone di tutto il mondo".

Infine, Google Research ha pubblicato le API di HeAR così da consentire agli altri sviluppatori di provare la tecnologia e farla evolvere.