La Galaxy AI di Samsung anche su S9 e Note 9? Si, grazie a questa custom ROM

Siete ancora affezionati ai vostri Galaxy Note 9 o S9 ma volete provare le ultime novità degli smartphone Samsung ? Allora questa custom ROM fa al caso vostro. Parliamo ancora una volta della NobleROM , che abbiamo già visto ad inizio anno per aver portato Android 14 con la One UI 6 sui top di gamma Samsung del 2018. La nuova versione 4.1 è in arrivo e permetterà di avere l'interfaccia One UI 6.1 insieme alla Galaxy AI : una serie di funzionalità basate sull' intelligenza artificiale .

Grazie alle immagini allegate, possiamo dare uno sguardo in anteprima ad alcune funzionalità. Vediamo in azione, per esempio, la Modifica Generativa, la Traduzione Live, l'Interprete e la funzione Cerchia e Cerca di Google.

Il risultato sembra essere impressionante tenendo in considerazione che il Galaxy Note 9 monta lo Snapdragon 845 di Qualcomm, un SoC che ha debuttato ormai ben sei anni fa quando l'IA non aveva ovviamente un ruolo centrale nei dispositivi. Nonostante non stia vivendo probabilmente il suo momento di maggior splendore, il modding si dimostra ancora una volta la soluzione per dare nuova vita ai vecchi dispositivi degli appassionati.

Qualcuno di voi possiede ancora un Samsung Galaxy S9 o Note 9? Fateci sapere se siete curiosi di provare questa ROM.