La ricerca con IA di Google si allarga a macchia di leopardo in tutto il mondo: ecco i nuovi paesi e le lingue supportate

Nell'ultimo anno abbiamo visto Google compiere dei notevoli passi in avanti con lo sviluppo dei suoi servizi di intelligenza artificiale (vi ricordiamo come usare Gemini su Android e iPhone). Tra questi troviamo anche AI Overviews, una funzionalità molto interessante per la ricerca sul web che ora si espande in nuovi paesi. AI Overviews è stata lanciata in concomitanza dello scorso Google I/O, anche se dall'inizio è stata un'esclusiva degli utenti statunitensi. Questo è appena cambiato, anche se noi italiani non possiamo ancora esultare.

AI Overviews: in quali paesi è appena arrivato

Non si è parlato molto di AI Overviews dalle nostre parti. Al momento del lancio abbiamo apprezzato le sue potenzialità, ma visto che è rimasta una prerogativa degli utenti statunitensi non abbiamo ancora avuto modo di conoscerlo ufficialmente. Però possiamo dire che, considerando la portata delle sue potenzialità, si è parlato troppo poco di AI Overviews. Se ancora non sapete di cosa si tratta, possiamo riassumere la sua essenza immaginandolo come un'evoluzione AI della ricerca Google. Con AI Overviews infatti la ricerca Google sarà in grado di fornire non la classica lista di risultati web quando si avvia la ricerca, ma una risposta sintetica, discorsiva e contestualizzata al prompt che abbiamo inserito in fase di ricerca. La risposta sarà presentata quindi in una forma molto più accessibile e interpretabile, con la possibilità di espandere le sezioni specifiche per approfondire uno o più aspetti. Nelle ultime ore Google ha annunciato delle novità che riguardano principalmente la disponibilità geografica di AI Overviews. La novità consiste nell'estensione del supporto in nuovi paesi: tra questi troviamo molte nazioni dell'area asiatica e del continente africano. Nella sezione che include l'Europa non troviamo alcun paese europeo. Dunque scordiamoci di poter usare a breve AI Overviews anche in Italia. Se volete conoscere tutti i paesi in cui è disponibile ora AI Overviews allora potete consultare questo link. In parallelo, Google ha annunciato di aver lavorato anche all'estensione del supporto linguistico di AI Overviews. Nello specifico, è stato implementato il supporto per le lingue hindi, indonesiano, giapponese, portoghese e spagnolo, oltre all'inglese chiaramente.

Infine, Google ha anche sottolineato come stia lavorando alla resa grafica di AI Overviews, riferendo come i link ai siti web verranno mostrati in una sezione sulla destra rispetto alla risposta discorsiva fornita dal servizio. Oltre a questo, Google sta testando anche una seconda modalità di visualizzazione che prevede i link direttamente nel testo fornito. Anche gli annunci continueranno a esserci, e saranno localizzati in appositi riquadri per essere ben visibili dagli utenti, minimizzando le possibilità di confusione con il testo fornito da AI Overviews nelle risposte. Sul debutto in Europa e in Italia ancora non abbiamo dettagli ufficiali da Google. L'azienda ha ribadito che continuerà a lavorare per estendere il supporto di AI Overviews. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno novità che ci riguardano più da vicino.

