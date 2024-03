Il vostro nuovo PC non potrà definirsi veramente "AI" senza questo particolare

I requisiti per definirsi un PC AI

Come riportato da The Verge, Microsoft ha dichiarato ai produttori di PC che se intendono realizzare un PC AI per Windows, questo deve essere dotato di una combinazione di hardware e software.

La NPU è un chip dedicato per eseguire i processi di intelligenza artificiale sul dispositivo, e vista la potenza dell'ultima generazione dovrebbe essere in teoria l'unico requisito.

A Microsoft fa eco Todd Lewellen di Intel, che ha dichiarato come le due aziende siano allineate su questi requisiti, ammettendo come però potrebbero esserci computer dotati dei nuovi Core Ultra con NPU integrata senza tasto Copilot .

Cos'è e cosa fa il tasto Copilot

All'inizio dell'anno Microsft aveva presentato il nuovo tasto Copilot, ma non tutti i nuovi laptop del 2024 ne sono dotati. Questo tasto consente l'accesso al nuovo assistente AI di Windows, se disponibile, e si trova in basso a destra nella tastiera al posto del tasto Funzione.

Premendolo, si aprirà l'app Copilot, mentre in caso questo non sia presente (come in Italia) si aprirà la ricerca di Windows.

All'inizio si pensava che non fosse un requisito imposto da Microsoft, quanto una scelta personale dei produttori. Su questo deve esserci stato qualche problema di comunicazione, e infatti alcuni PC come i nuovi ASUS Zephyrus non ne sono dotati, pur presentando le nuove NPU di Intel.

Dell invece al CES 2024 aveva aggiunto un adesivo alle tastiere dei suoi nuovi computer, confermando la confusione a proposito.