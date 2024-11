L'intelligenza artificiale arriva su Prime Video per venire incontro agli spettatori più smemorati

La novità che abbiamo appena menzionato ancora non è disponibile sulla popolare piattaforma di streaming multimediale, ma sicuramente attrae particolari attenzioni . Vediamo come funzionerà.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto l'intelligenza artificiale invadere il nostro quotidiano, in diverse forme. Le app e i servizi di IA ci circondano (ecco le migliori app per l'intelligenza artificiale ), e proprio in questo contesto stanno arrivando delle interessanti novità da Prime Video con la sua IA per il riepilogo dei contenuti presenti sulla sua piattaforma.

Cosa potrà fare X-Ray Recaps su Prime Video

Insomma, si tratta di una novità che potrebbe tornarci utile quando riprendiamo a vedere un contenuto che abbiamo lasciato da qualche tempo, oppure nel caso in cui ci siamo persi parte di esso perché magari lo stiamo vedendo in compagnia.

Quando arriva X-Ray Recaps

La novità appena annunciata da Amazon è già disponibile per alcuni utenti statunitensi, ovvero per coloro che hanno la beta di Fire TV. Al di fuori degli Stati Uniti ancora non è disponibile, e non sappiamo quando verrà estesa in altre regioni come la nostra.