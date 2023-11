Airbnb non teme più le serrature smart: ecco le novità in arrivo

Tra i dispositivi smart più interessanti per la casa troviamo sicuramente le serrature smart , componenti che possono automatizzare e facilitare di molto la vita domestica eliminando la dipendenza dalle chiavi fisiche e incrementando allo stesso tempo la sicurezza.

Le case smart sono ormai un concetto presente nella vita di tanti di noi, anche grazie alla grande disponibilità di dispositivi smart che possono essere connessi in casa , senza spendere cifre astronomiche.

Questa procedura avrebbe potuto causare disservizi e ritardi , semplicemente per incomprensioni tra host e affittuari. Ora per fortuna le cose dovrebbero cambiare: Airbnb ha annunciato un nuovo aggiornamento che introduce il supporto ufficiale alle abitazioni con serrature smart .

Le serrature smart però potevano rappresentare un problema che per chi affitta casa tramite Airbnb . Finora infatti l'app Airbnb non supportava ufficialmente le serrature smart, nel senso che chi affittava la propria abitazione doveva generare e comunicare un codice agli affittuari.

Affittando una casa su Airbnb con serratura smart comporterà la generazione automatica e la ricezione di un codice per entrare in casa nel periodo di affitto.

Tale codice verrà comunicato tramite l'app Airbnb ed email, in modo che non ci sia spazio per fraintendimenti o errori di comunicazione.

Airbnb ha annunciato che la nuova funzionalità sarà compatibile con le serrature August, Schlage e Yale, anche se non ha specificato esattamente di quali modelli si tratterà. Il rilascio partirà prima per gli utenti statunitensi e canadesi. Speriamo che non passi troppo prima di vederlo anche da noi.

Oltre a questa novità, arrivano anche alcune novità che riguardano la possibilità di ordinare in maniera più efficiente le recensioni, mentre per gli host arriva un nuovo strumento per una migliore organizzazione e gestione delle gallerie fotografiche, basato su intelligenza artificiale.