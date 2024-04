Debutta Airchat, il social dedicato agli utenti più timidi

Il fondatore di AngelList , Naval Ravikant, insieme a Brian Norgard (ex responsabile Tinder ), ha lanciato un nuovo social che si preannuncia perfetto per le persone più timide: si tratta di Airchat , una piattaforma che sull' App Store sta raggiungendo un certo successo (risulta al 27° posto tra le app più scaricate). Rispetto alla concorrenza, questo social presenta una novità: è incentrato sugli audio e non sulle parole oppure contenuti multimediali.

Naval Ravikant, su questo nuovo progetto, ha dichiarato: "Gli esseri umani sono tutti destinati ad andare d'accordo con gli altri, basta soltanto utilizzare la propria voce naturale. I socia media basati esclusivamente sul testo ci hanno dato l'illusione che le persone non possano andare d'accordo, tuttavia, nella realtà, tutti possono andare d'accordo". Brian Norgard, invece, sostiene che l'approccio di Airchat permetterà agli utenti di avere meno paura di partecipare alle discussioni visto che sarà possibile "organizzare tutti i passaggi necessari alla composizione di un messaggio".

Infine, nonostante l'obiettivo del social sia di scongiurare qualsiasi scontro tramite il "potere della voce", saranno comunque presenti degli strumenti finalizzati alla moderazione dei contenuti. In tal senso, il feed sarà alimentato da "alcune regole che consentiranno di oscurare spam e troll oppure utenti che tu o loro potrebbero non voler ascoltare". Sulla possibilità di monetizzazione, invece, Ravikant ha replicato che per il momento non c'è "nessuna pressione da parte dell'azienda di monetizzare".