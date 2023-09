Apple non ve l'ha detto, ma la porta USB-C è arrivata anche sugli AirPods Pro 2

Nella serata dedicata ai nuovi iPhone 15, sul palco della conferenza Wonderlust di Apple non c'è stato il tempo di annunciare un'altra piccola (ma grande) novità, confermata però dai comunicati ufficiali: sono in arrivo gli auricolari AirPods Pro 2 con custodia di ricarica che supporta il nuovo connettore USB-C. Una mini rivoluzione per gli utenti abituati ad utilizzare la porta Lightning, che da ora in poi saranno costretti a uniformarsi alla USB-C.

AirPods Pro 2 con USB-C

Chiariamo subito una cosa: i nuovi AirPods Pro 2 con custodia USB-C sono identici in tutto e per tutto ai modelli già disponibili sul mercato, che abbiamo tra l'altro già recensito un anno fa. L'unica cosa che cambia è, appunto, il connettore USB-C sulla custodia, che consente di ricaricare la batteria interna del dispositivo.

Il cambiamento può sembrare marginale, ma è invece molto importante per chi finora ha utilizzato solo prodotti Apple con connettore Lightning, come ad esempio iPhone e iPad. Abituarsi a utilizzare un cavetto diverso può essere un comportamento non banale, ma per fortuna lo standard USB-C è ampiamente adottato da anni anche su dispositivi Apple, come iPad Pro, MacBook e Mac Mini.

La scelta dell'azienda di Cupertino s'inserisce in un contesto più ampio e riguarda, ovviamente, l'adozione del connettore USB-C anche sui nuovi iPhone 15. In questo modo, sarà possibile finalmente avere uno stesso connettore su tutta la gamma di prodotti Apple, dagli iPhone fino ai MacBook, e per questo anche gli AirPods si sono dovuti adeguare.

Prezzo e Uscita